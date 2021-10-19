近日2021全球數位能源峰會在杜拜召開。會上華為數位能源技術公司與山東電力建設第三工程公司，成功簽約沙烏地阿拉伯紅海新城儲能專案，將攜手助力打造全球清潔能源和綠色經濟中心。由於該專案儲能規模達1300MWh，是目前全球規模最大的儲能專案，也是全球最大的離網儲能項目，對全球儲能產業的發展具有戰略和示範效應。

據《證券時報》引述分析人士認為，未來一段時間內的大陸儲能行業的發展空間巨大。大陸官方《儲能意見稿》明確「十四五」儲能發展目標，到2025年，實現新型儲能的裝機規模將達30GW以上，據測算到2030年大陸儲能市場空間可達1.2兆元人民幣。

華為數位能源工作人員表示，華為的智慧組串式儲能解決方案是一種新型、革命性的儲能系統，從4月推出以來，已陸續在一些專案上商用，但這次簽約沙烏地阿拉伯紅海新城的儲能項目將是超大規模應用。

而對華為而言，拿下這個大項目具有重要意義，持續佈局的儲能賽道實現實質性突破。之前華為累積10年以上的儲能系統研發及超過8GWh儲能系統應用的經驗。稍早在2020年下半年也推出針對居民、工業園區等戶用的儲能系統。