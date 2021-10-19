證交所董事會通過瑞鼎上市案 15:512021/10/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（19）日董事會通過瑞鼎（3592）上市案，瑞鼎董事長黃裕國，公司資本額為6.69億元，主辦承銷商為凱基證券。預計最快可望於明年第一季由興櫃轉上市。今日在興櫃收盤成交參考價為349.5元上漲1.11％，收盤均價為348.39元。 利統19日申請登錄興櫃股票 證交所兩場宣導會 11月登場 #裕國 #瑞鼎 #證交所 #上市案 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所副總經理 羅贊興：制度與時俱進 活絡資本市場 04:102021/10/19 財經要聞 攜手寬量國際！證交所辦引資會 聚焦新創企業 04:102021/10/19 證券．權證 鼎固控股6.6億美元聯貸案簽約 創今年不動產業紀錄 10:572021/10/19 房市新訊 序東騰 南京東路名人巷吸隱富 04:102021/10/19 產業．科技 《營建股》鼎固6.6億美元聯貸案簽約 規模創今年不動產之最 10:022021/10/19 財經 《金融》星展、北富銀統籌主辦富樂國際6.6億美元聯貸案 11:102021/10/19 財經 星展集團、北富銀統籌主辦 鼎固控股6.6億美元聯貸案 12:372021/10/19 財經 鼎固6.6億美元聯貸案簽約 規模創今年不動產紀錄 10:302021/10/19 財經 新纖 三階段邁向零碳排 04:102021/10/19 證券．權證 巨生醫19日每股35元掛牌興櫃 09:302021/10/19 財經 口罩業搶商機 國內外並進 04:102021/10/19 產業特刊 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 明年減稅229萬戶受惠 基本生活費提高 4口之家至少省2千元 - 財經 - 工商 台積電、英特爾領先！三星彎道超車想破頭 少主曝新動作 - 財經 Fed淪投顧？鮑爾也被抓包炒股 1筆神操作逃過美股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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