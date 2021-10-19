證交所今（19）日董事會通過瑞鼎（3592）上市案，瑞鼎董事長黃裕國，公司資本額為6.69億元，主辦承銷商為凱基證券。預計最快可望於明年第一季由興櫃轉上市。今日在興櫃收盤成交參考價為349.5元上漲1.11％，收盤均價為348.39元。