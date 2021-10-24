英國私人拍賣行邦瀚斯（Bonhams）準備在11月3日拍賣已故蘋果創辦人賈伯斯，在1974年2月的19歲生日前夕寫給友人的親筆信，估計成交價在20萬到30萬美元之間。該信僅一頁，內容有關他計劃到印度旅行。1976年他共同創辦蘋果電腦。

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