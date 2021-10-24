賈伯斯親筆信11月初拍賣 成交價上看30萬美元 21:002021/10/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國私人拍賣行邦瀚斯（Bonhams）準備在11月3日拍賣已故蘋果創辦人賈伯斯，在1974年2月的19歲生日前夕寫給友人的親筆信，估計成交價在20萬到30萬美元之間。該信僅一頁，內容有關他計劃到印度旅行。1976年他共同創辦蘋果電腦。 股市量縮價跌 9月證券劃撥餘額創高 恐止步 NBA》球員工會支持班西蒙斯：尊重並擁抱他 #賈伯斯 #親筆信 #拍賣 #成交價 #萬美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美通膨壓力再現 法人：短空長多 04:102021/10/24 財經要聞 新循環賽開打 循環賽結束 楊基政技壓群雄 04:102021/10/24 產業特刊 哥倫比亞最大毒梟被捕 哥國計畫將他引渡美國 19:242021/10/24 國際 薩國比特幣實驗凸槌 04:102021/10/24 產業特刊 拜登保台說 紐約時報：嚇阻中國威逼台灣 04:102021/10/24 產業財經 新舊房價對比 台北信義區差一倍 14:152021/10/24 房市新訊 從貧窮農戶到施振榮左右手 他豪氣籌4000萬救缺錢缺糧的「斯卡羅」 18:002021/10/24 財經 葉獻文專欄－護國神山再發威 多頭一掃陰霾 04:102021/10/24 財經要聞 領養小白貓超扯10條件曝光 違約金竟天價！網再爆驚人內幕 16:092021/10/24 社會 萬聖節變裝 量販超市送搗蛋禮 04:102021/10/24 時尚消費 哥倫比亞頭號毒梟「奧托尼爾」落網 13:322021/10/24 國際 財經熱門新聞 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 英特爾11％血腥屠殺 明台積電也中彈？ - 要聞 散戶買面板慘套百萬 急問3年能回來？他自曝這檔6年解套 - 財經 通膨數據失控了！專家曝美國人這舉動害慘全世界 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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