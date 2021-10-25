用鏡頭看台灣》疫情趨緩樂遊金門景點 機場湧人潮 03:162021/10/25 中時 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內疫情趨緩，金門在微解封後開始湧現觀光人潮，知名邱良功母節孝坊附近街道24日擠滿遊客。（黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門在微解封後觀光人潮湧入，知名邱良功母節孝坊附近店家24日門庭若市。（黃子明攝） 金門在微解封後當地經濟也顯得活絡，金城一家眼鏡行有許多顧客上門，店家仍不忘對客人實施量體溫等防疫措施。（黃子明攝） 年輕人在金門山后民俗文化村內參觀。（黃子明攝） 金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客拍照留念。（黃子明攝） 金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客，旁邊賣咖啡的老闆娘桌面擺滿客人點購杯子，忙得手忙腳亂。（黃子明攝） 前往金門的遊客在瓊林蔡氏家廟聽去蔡家後人解說家族歷史。（黃子明攝） 金門在微解封後開始湧現觀光人潮，攝影愛好者聚集北山聚落拍攝戰爭遺跡。（黃子明攝） 遊客湧入金門，知名小吃店門口再現排隊人潮。（黃子明攝） 曾在金門服役老兵響應老兵召集令活動，自製布條回到當年服役地點拍照留念。（黃子明攝） 遊客大清早就到歐厝海邊觀看沙攤上的M-18「地獄貓」老戰車。（黃子明攝） 金門在微解封後開始湧現觀光人潮，機場24日班機班班客滿，離境大廳擠滿候機旅客。（黃子明攝） 金門在微解封後航班機位ㄧ票難求，航空公司調撥載客較多的A320 班機依舊班班客滿。（黃子明攝） 赴金旅客返回台北多數攜帶大包小包金門特產，對離島經濟做出不少貢獻。（黃子明攝） 國內離島在疫情嚴峻時期採取入境快篩措施，遊客人數大幅減少，如今隨著國內疫情趨緩，金門縣政府自14日起全面取消機場快篩，並協調航空公司增加台金運能，在微解封後遊客一波波湧入，許多知名旅遊景點再度人聲鼎沸，連曾在金門服役老兵也響應老兵召集令活動，帶著自製布條回到金門重溫服役時光。 金門特產店生意也逐漸回溫，返台遊客多數攜帶各類特產伴手禮，提領行李處可看到一箱箱金門特產從輸送帶湧出，讓離島經濟又見春天；航空公司假期調派載客量較大的A320 NEO班機，但依舊一位難求，班班客滿。 #疫情趨緩 #國內 #離島 #遊客 #金門 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 淡江大橋八里端主線 25日晚間10時起通車 - 生活 胃食道逆流吃這種藥沒用 醫曝2大NG行為別再做 - 生活 凌晨地牛翻身！屏東02：17規模4.2地震 最大震度高雄市3級 - 生活 - 中央社 準颱風瑪瑙恐今晚生成 對台影響曝光 這3區陰雨繼續下 - 生活 台北象山恐怖50秒地震畫面曝 網驚：101搖晃幅度大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。