金門在微解封後觀光人潮湧入，知名邱良功母節孝坊附近店家24日門庭若市。（黃子明攝）

金門在微解封後當地經濟也顯得活絡，金城一家眼鏡行有許多顧客上門，店家仍不忘對客人實施量體溫等防疫措施。（黃子明攝）

年輕人在金門山后民俗文化村內參觀。（黃子明攝）

金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客拍照留念。（黃子明攝）

金沙鎮沙美熱門景點「摩洛哥」24日擠滿遊客，旁邊賣咖啡的老闆娘桌面擺滿客人點購杯子，忙得手忙腳亂。（黃子明攝）

前往金門的遊客在瓊林蔡氏家廟聽去蔡家後人解說家族歷史。（黃子明攝）

金門在微解封後開始湧現觀光人潮，攝影愛好者聚集北山聚落拍攝戰爭遺跡。（黃子明攝）

遊客湧入金門，知名小吃店門口再現排隊人潮。（黃子明攝）

曾在金門服役老兵響應老兵召集令活動，自製布條回到當年服役地點拍照留念。（黃子明攝）

遊客大清早就到歐厝海邊觀看沙攤上的M-18「地獄貓」老戰車。（黃子明攝）

金門在微解封後開始湧現觀光人潮，機場24日班機班班客滿，離境大廳擠滿候機旅客。（黃子明攝）

金門在微解封後航班機位ㄧ票難求，航空公司調撥載客較多的A320 班機依舊班班客滿。（黃子明攝）

赴金旅客返回台北多數攜帶大包小包金門特產，對離島經濟做出不少貢獻。（黃子明攝）

國內離島在疫情嚴峻時期採取入境快篩措施，遊客人數大幅減少，如今隨著國內疫情趨緩，金門縣政府自14日起全面取消機場快篩，並協調航空公司增加台金運能，在微解封後遊客一波波湧入，許多知名旅遊景點再度人聲鼎沸，連曾在金門服役老兵也響應老兵召集令活動，帶著自製布條回到金門重溫服役時光。

金門特產店生意也逐漸回溫，返台遊客多數攜帶各類特產伴手禮，提領行李處可看到一箱箱金門特產從輸送帶湧出，讓離島經濟又見春天；航空公司假期調派載客量較大的A320 NEO班機，但依舊一位難求，班班客滿。