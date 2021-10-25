大陸爭議10多年的房地產稅改革終將啟動。10月23日，大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第31次會議決定，授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點，試點期限為5年，自國務院試點辦法印發日起算。這意味在房地產稅立法前，圈定部分城市試點已毫無懸念，最快或在年底前試點開徵，進一步強化「房住不炒」調控預期，對多套住房、天價豪宅人群將是一記重拳。

據《中國房地產報》引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這一輪試點應該是熱點城市，特別是近年來房價上漲較快、人口流入較多、高檔房銷售火爆，年輕人住房比較困難的城市。中國法學會財稅法學研究會副會長、中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，從短期來看，房地產稅開徵會對房價有影響，且對炒房群體有重大影響。

此次決定也指出，試點地區房地產稅徵稅物件為居住用、非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅，土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅納稅人。這顯示農村住房不納入改革。

本次決定也指出，大陸國務院將制定房地產稅試點具體辦法，並由試點地區政府制定具體實施細則。