長榮(2603)公布第3季財報，繳出亮眼成績，稅後淨利高達801.38億元，創下歷史單季新高，每股盈餘15.15元。主要貨櫃航運景氣因塞港、缺工、歐美補庫存等因素，市場運能供不應求，第3季運價仍維持高檔，較去年同期大幅上升，加上長榮有新船投入營運，挹注成長動能。

長榮總經理謝惠全指出，最近許多專家把運價上漲事情複雜化，其實這波海運市場運價大漲是反映市場需求大於供給。而碼頭工人短缺，加上船舶大型化，自動化作業不足，塞港問題是「連環套」，目前港口壅塞情況難解，全球船舶數量受到塞港影響總運能減少12％。再者，明年美國西岸碼頭工人工會與資方將談判，因為這兩年航運景氣大好，合約談判難度拉高，都可能對供需再度造成影響。

總計長榮第3季合併營收為1434.82億元，季增43.53％，年增160.68％，單季毛利率69％，稅後淨利為801.38億元，季增90.54％，年增879.06％，每股盈餘為15.15元。累計前3季合併營收為3334.01億元，年增134.15％，毛利率60.11％，稅後淨利1582.79億元，年增1347.32％，每股盈餘為30.27元。