微控制器(MCU)設計公司應廣(6716)第三季每股獲利3.58元，衝上歷史新高，累計前三季每股獲利已達8.77元，法人也樂觀預估，今年有實力賺進一個股本。

應廣第三季合併營收2億6385萬元、稅後盈餘8790萬元，以及每股盈餘為3.58元，再度同創單季歷史新高，與去年同期相比，營收成長約45%，同時，單季毛利率持續維持在相對高水準，稅後盈餘與每股盈餘則更是大幅成長約195%及167%。累計110年前三季應廣合併營收達7億1809萬元，稅後盈餘2億1513萬元，每股盈餘8.77元。

展望後續市場發展，應廣認為，晶圓代工產能吃緊依舊，但市場需求動能不減，第四季的營運狀況應可維持在平均水準之上，明年上半年的訂單也陸續看到，對市場保持審慎樂觀的態度。

董事長唐燦弼表示，應廣今年可望繳出一張漂亮的成績單，除了品質、成本、通路的既有優勢外，更能及時因應供應鏈的供需變化，適時調整產品組合與反映產品價格；放眼明年，新產品應用逐步完成佈局，將是應廣成長的一大動能。