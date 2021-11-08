澤米科技（6742）於10月27日錄興櫃股票，在今（8）日以每股50元掛牌興櫃一般板買賣，產業別是光電業，主辦券商中信託證券。

根據櫃買中心資料顯示，澤米科技成立於2003年2月間，主要經營業務是半導體光學鍍膜、薄膜濾光片及光學鍍膜、精密光學元件製造等，送件時資本額為5億7328萬元。

澤米科技2020年營收4億2512萬元，稅後盈餘205萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.04元。自結今年前九月營收3億2746萬元，稅後盈餘719萬元，每股盈餘0.13元。