台積電轉投資封測廠精材(3374)2021年第三季旺季營運顯著轉強，雖受所得稅費跳增影響，稅後淨利5.85億元、每股盈餘（EPS）2.16元，仍雙創歷史第四高。累計前三季稅後淨利14.24億元、每股盈餘5.25元，仍雙創同期新高、整體營運締造「五高」佳績。

精材第三季合併營收創21.94億元次高，季增44.42％、年增2.88％。毛利率35.32％、營益率30.98％，分創歷史第四高及第三高。受所得稅費跳增影響，稅後淨利5.85億元，季增達1.34倍、但年減2.21％，每股盈餘2.16元，仍創同期次高、並創歷史第四高。

觀察精材第三季各業務概況，占73％的晶圓級尺寸封裝（WLCSP）營收16.06億元，季增42.69％、年增12.02％。占18％的晶圓測試營收3.95億元，季增54.29％、年減18.66％。占7％的晶圓級後護層封裝（WLPPI）營收1.56億元，季增30.57％、年減19.41％。

累計精材前三季合併營收58.25億元、年增達19.42％，毛利率33.21％、營益率28.32％，優於去年同期25.81％、18.93％。稅後淨利14.24億元、年增達58.9％，每股盈餘5.25元，優於去年同期3.3元，締造全數改寫同期新高的「五高」佳績。

觀察精材前三季各業務概況，占74的晶圓級尺寸封裝（WLCSP）營收42.8億元、年增11.19％。占17％的晶圓測試營收10.08億元，年增達89.83％。占8％的晶圓級後護層封裝（WLPPI）營收4.71億元，年增2.24％。

以產品應用別觀察，精材第三季消費性電子營收19.29億元，季增達52.37％、但年減0.95％，車用營收2.64億元，季增4.6％、年增達43.14％。累計前三季消費性電子營收50.67億元、年增達18.16％，車用營收7.57億元、年增達28.62％。

投顧法人認為，精材第三季毛利率遠低於預期的42.8％，營業利益及稅後淨利達成率分別僅79％、82％。預期第四季營收將「雙降」至21億元、仍處相對高檔，每股盈餘約1.8元，調降今明2年獲利預期，目前股價本益比仍偏高，維持「中立」評等。