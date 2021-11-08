軸承大廠瑞穎工業打入美國電商及快遞業龍頭的自動化倉儲供應鏈體系，又有宅經濟加持，前三季營收及獲利雖雙雙創同期新高，但10月銷往美國飽受塞港及缺櫃所苦，致使瑞穎10月營收罕見出現衰退，不過前十月營收仍改寫史上新高，瑞穎對第四季營運也轉趨保守。

瑞穎10月營收1.60億元，年減20.95％；前十月營收19.54億元，年增幅30.85％，攀史上新高。瑞穎表示，去年10月出貨處於高峰，今年出貨則深受缺櫃及美國塞港所苦，是10月營收衰退的主因。

瑞穎表示，瑞穎第三季營收雖創同期新高，但原材料上漲而導致成本增加，運費飆漲、缺櫃及美國塞港，瑞穎改變原本與客戶交易條件，CIF報價訂單，向客戶收取部分運費；而FOB報價，美國客戶若自己找海運公司及貨櫃，瑞穎則調降報價，遂出現第三季營收增加，但毛利率及獲利都比去年同期減少的情況，是第三季EPS從去年同期2.69元降至2.34元；前三季EPS由去年同期7.74元增加至7.84元，創同期新高的主因。