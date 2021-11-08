金屬機殼廠可成（2474）公布10月營收達28.31億元，月減10.2％；較去年同期62.12億元，年減54.4％。營收環比下降除因供應鏈缺料狀況持續、疫情衝擊運能，影響下游組裝廠拉貨；營收同比下降主因泰州廠營收不再計入。

2021年累計前十月集團合併營收357.3億元，較去年同期700.35億元，年減49％。排除供應鏈缺料及來自運能的影響，累計營收年減幅度大致符合公司對泰州廠營收今年不再計入的預期。

可成表示，因應後疫情時代需求逐漸由消費轉向商用趨勢，今年以來客戶陸續推出高階新品，觀察整體供應鏈亦持續進行動態調整。時序進入第四季中，惟缺料狀況仍存在不確定性，公司將密切關注市場供需變化，並審慎管理庫存水準。

預期第四季因產品組合持續動態調整、以及來自新產品/新客戶貢獻，對營收及獲利率有所挹注，惟實際表現仍需觀察缺料狀況是否緩解而定。