福華飯店集團正式宣布肖瑞強（Mr. Richard Saul）為台北福華大飯店的新任總經理，從11月8日起正式生效。

來自澳洲的肖瑞強先生（Mr.Richard “Rick” Saul） 是一位擁有全球視野的專業飯店管理人士，他擁有數十年帶領亞太地區五星級飯店的經驗。過去四年，他管理上海外灘華爾道夫酒店，該酒店近期剛在康泰納仕媒體集團旅遊專業雜誌－旅遊者（Conde Nasts Travelers）的全球最佳酒店評選中排名第二。在此之前，肖瑞強先生也為萬豪國際集團工作了20多年。他曾任北京麗思卡爾頓酒店和JW萬豪酒店的董事總經理，並管理過韓國首爾的JW萬豪酒店和菲律賓馬尼拉的萬豪酒店。在他的服務期間，使這些酒店贏得了包括：兩次年度最佳酒店、年度總經理、最佳新任總經理和領導獎在內的各項殊榮。

台北福華大飯店董座廖國宏期許，在肖瑞強領導下，台北福華大飯店可以進一步提升的服務，並聯結全球旅客。而台北福華的目標是為客人提供誠心的款待體驗，並成為國內外旅客的首選。