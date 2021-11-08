封測廠南茂(8150)今日召開線上法說，董事長鄭世杰表示，由於近期市場及產業雜音甚多，對2021第四季營運傾向審慎看待，又以記憶體較保守看待，驅動IC則相對審慎樂觀、可望持穩第三季，預期第四季營收將較第三季持平或略降，毛利率亦預期將略為下降。

鄭世杰指出，記憶體第三季受惠消費電子及車用等需求增加，DRAM營收季增5.3％、年增達22％。Flash則受惠應用多元化及客戶持續備貨，其中NOR Flash營收季增4.3％、年增達34％，貢獻Flash營收31％的NAND Flash營收則季增近6％、年增達47％。

驅動IC方面，鄭世杰表示，覆晶薄膜（COF）及玻璃覆晶（COG）封裝第三季營收季增3.3％、年增25.4％。其中，COF因客戶來料略增，營收季增近4％、年增18.3％，占比維持約45％。觸控面板感應晶片（TDDI）占比略降至24.3％，OLED占比則提升至4.5％。

南茂亦公布2021年10月自結合併營收22.89億元，雖較9月23.43億元小減2.32％、降至近8月低點，仍較去年同期20.68億元成長達10.67％，改寫同期新高。累計前10月合併營收228.98億元，較去年同期187.69億元成長達21.99％，續創同期新高。

對於第四季展望，鄭世杰表示，雖然在客戶因應消費電子新品上市持續備貨、產品組合優化提升平均單價帶動下，市場需求依然健康，但目前半導體供應鏈仍有長短料狀況及其他產業供應不確定因素的潛在影響，如晶圓產能吃緊、中國大陸限電政策等。

鄭世杰指出，上述不確定因素可能加劇半導體供應鏈吃緊狀況，使得近期產業及市場雜音甚多。因此，相較於前三季的成長動能、及目前產業狀況因素，對南茂第四季營運傾向較審慎看待，又以記憶體較為保守，驅動IC則較為審慎樂觀。

鄭世杰表示，記憶體雖受惠消費及車用電子需求增加，但考量供應鏈長短料情況及中國大陸限電潛在影響，對第四季較保守看待。其中，NOR Flash受惠車規、耳機應用的客戶備貨需求較穩定，3D NAND Flash、利基型DRAM亦穩定，標準型DRAM則較辛苦。

驅動IC方面，雖然稼動率續受晶圓供應吃緊、來料不順等因素起伏，但因客戶優化產品組合推升平均單價（ASP），高階機台幾乎滿載、測試時間相當長，配合OLED貢獻續增，接獲許多因限電而出現的急單，對第四季相對審慎樂觀，預期可望持穩第三季。

整體而言，鄭世杰預期11月營收表現不會差，預期第四季營收將較第三季持平或小幅衰退，加上折舊費用增加，預期毛利率亦將略受影響。而中國大陸限電政策此次並未影響轉投資的上海紫光宏茂營運，由於屬於當地政府支持領域，預期後續不會受到限電影響。