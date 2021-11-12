英業達(2356)今舉行法說會，英業達總經理巫永財表示，4Q在智慧裝置動能較強，而NB和伺服器和上季持平。展望明年，三大產品線中，伺服器的成長動能最強，拿到新平台訂單，客戶包括北美和中國；而NB和智慧裝置也會持正成長。整體營收估有2位數的年增，明年資本支出約3億美元。

英業達前三季歸屬母公司業主淨利為50.78億元，EPS為1.42元，毛利率為4.4%，營業率為1%。今年的成長動能主要來自NB，受產品組合影響，整體表現略低於預期。第三季單季歸屬母公司業主淨利為28億元，EPS為0.78元，為今年單季最高，較去年同期倍增，毛利率為4%，營益率為1%。前3季ROA為2.9%，ROE為11.3%。展望4Q，公司預期年增正成長，而全年營收也會呈正成長。

對於缺料的情況，巫永財表示，目前欠客戶訂單達3個月，主要就是長短料所致。明年1~2季即使略有紓解，但還是缺料，尤其是8吋的POWER IC。英業達的NB產品組合，商用NB占比約65%，電競占比約2成，其餘15%為消費型NB。

今年前三季英業達因備料因素，使存貨、應收帳款和負債比等數據都較往年為高，9月底負債比為78.8%。

英華達總經理何代水表示，近2年消費性電子產品，受關稅影響，英業達積極海布局；但今年受馬來西亞疫情和半導體缺貨影響，上半年表現不佳，今年消費性電子旺季會落在Q4，這不同於往年，而明年Q1則延續Q4的動能。明年上半年缺料略緩解，明年消費性電子產品將會有2位數成長。英華達的消費性電子包括:SMART SPEAKER空氣清淨機，智慧手錶，耳機和5G的相關產品。