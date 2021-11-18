18日韓國業內消息，由於全球貨櫃輪訂單減少，預計2022年新船造船量也同步下降，因此，韓國造船業者將面臨人力過剩情況。

韓國進出口銀行內設的海外經濟研究院指出，2021年造船廠訂單數可望達4130萬修正總噸數(Compensated Gross Tonnage CGTs)，共值965萬美元。

調研單位Clarkson Research Service統計，2021年前10個月，全球造船訂單達4099萬CGTs，較2020年同期僅1563萬CGTs，大增逾2.5倍，並創2013年曾達4698萬CGTs以來的新高。

韓國這間海外經濟研究院認為，2021年全球造船訂單激增，是因為新貨櫃輪的需求如雨後春筍般冒出。由於新單都集中下在2021年，故預估2022年造船的資本支出將會減少。

全球船東從2020下半年嘗到獲利大增甜頭後，就開始大量下單造船。另外，從2023年開始，環保相關法律將會變得比較嚴格，所以也趕在2021年趕緊把訂單先給下了。

以2008年為比較基準年，國際海事組織(IMO)希望到2025年時，能將國際海運所產生的二氧化碳排放量先減30%，最晚到2050年時降到50%。

因此，2022年新船訂單估將達3500萬CGTs，年減15.3%，金額為860萬美元，也少10.9%。不過，2022年貨櫃輪新船訂單預估將下滑，但液化天然氣載運船的訂單，因液化天然氣需求不斷成長而保持穩定。

至於韓國的造船廠2022年應該只能拿到1300萬CGTs新訂單，約340億韓元，年減19%。

KB證券也認為，在全球造船新訂單急凍下，2022年造船業者的財報將受到原物料價格、新船造價以及匯兌等利空影響。由於原油價格可望上漲，預計2022年韓國可到手5個全球海上石油鑽井平台的新單。

NH投資證券卻有不一樣的看法，因為來自卡達與韓國本土企業挹注，預估2022年韓國新船訂單數量還是會有很多。