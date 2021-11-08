經濟學家預估 巴西通膨展望惡化 22:222021/11/08 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟學家預期巴西通膨展望惡化。根據巴西央行最新調查顯示，經濟學家預期巴西2021年通膨年增9.33％，高於上周預測的9.17％，連續31周上揚。2022年通膨估計達4.63％，高於前次調查的4.55％。經濟學家預估巴西2021年經濟成長4.93％。 《台北股市》科技股領軍 台股放眼17500 美股屢創新高 美股基金10月報酬率搶眼 #上揚 #經濟學家 #巴西 #通膨展望 #惡化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預售房價飆 超車新成屋逾一成 04:102021/11/08 產業．科技 今年基金績效前十強 台股奪8席 04:102021/11/08 投資理財 逐洞賽｜證券分析師林鈺凱 17:332021/11/08 財經 操盤心法－Fed縮減購債 台股表現向上 04:102021/11/08 證券．權證 Yahoo奇摩購物雙11 優惠下殺1折起 13:412021/11/08 生活 公用事業基金 3題材添動能 04:102021/11/08 專題周報 逐洞賽｜證券分析師趙彭博 17:332021/11/08 財經 牛津經濟研究院：美國10月供應鏈壓力惡化 09:152021/11/08 財經 朱立倫轟蔡政府 欺負軍公教還佔便宜 11:292021/11/08 政治 物流商機 未來世代REITs看俏 04:102021/11/08 投資理財 《韓股》觀望美中通膨數據 韓股跌1％ 12:162021/11/08 財經 財經熱門新聞 拿阿嬤給的500塊 流浪漢靠這招暴賺11億 還變美國公民 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 - 財經 外資連2買今再敲進台股67億 卻大賣這幾檔熱門股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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