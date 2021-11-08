經濟學家預期巴西通膨展望惡化。根據巴西央行最新調查顯示，經濟學家預期巴西2021年通膨年增9.33％，高於上周預測的9.17％，連續31周上揚。2022年通膨估計達4.63％，高於前次調查的4.55％。經濟學家預估巴西2021年經濟成長4.93％。