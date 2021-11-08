美國在當地時間8日對已經接種2劑新冠肺炎疫苗的旅客重新開放邊境，結束長達20個月的國際旅遊禁令，也代表美國離新冠肺炎疫情結束、經濟與生活將逐步與疫情前接軌更靠近一步，美股周一(8日)開盤大漲200點，電動車大廠特斯拉股價大跌5%。

隨著歐美進入冬令時間，截至台灣時間8日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲124.76點或0.34%、暫報36452.71點；標普500指數上漲8.13點或0.17%、暫報4705.66點；那斯達克指數上漲39.55點或0.25%、暫報16011.14點；費城半導體指數上漲27.01點或0.72%、暫報3783.56點。

5大科技巨頭股價漲跌互現，電動車大廠特斯拉股價跌4.75%、暫報1164.04美元。NVIDIA股價漲、暫報美元；AMD股價漲2.81%、暫報140.17美元；英特爾漲1.84%、暫報51.86美元；高通漲0.092%、暫報163.18美元；格芯跌3.13%、暫報61.64美元。

台積電ADR股價漲0.37%、暫報118.24美元；聯電ADR股價漲3.71%、暫報11.19美元；日月光ADR股價漲4.76%、暫報7.60美元；中華電ADR股價漲0.41%、暫報39.64美元。

特斯拉執行長馬斯克日前在推特發文，未來幾個月，面臨超過150億美元的期權稅金，詢問網友是否賣出特斯拉股票套現，並進行投票，結果有58%贊成出售特斯拉股票，42%反對，導致特斯拉股較受到影響大跌，不過，也有可能是特斯拉10月銷售5萬4391輛，大陸銷量月減7成，外銷成長10倍的表現影響，但這也符合特斯拉上半季主要銷往海外，下半季著墨在大陸的慣例。

此外，美國眾議院5 日表決通過 1.2 兆美元基建法案，讓美國更新基礎建設擁有資金挹注，目前就等待美國總統拜登簽署法案。