美國參眾議員下午密訪國防部，聽取陸對台軍事威脅簡報，大門內右方車輛為參眾議員座車。(讀者提供)

陸軍備役少將于北辰。（資料照片）

對於美國多位參眾議員10日密訪我國防部一事，備役少將于北辰10日在直播中表示，他在國防部這麼多年，「從未見過」美國會議員到國防部訪問。

美國參議院月初提出2項支持台灣軍事相關法案後，美國海軍一架C-40A行政專機9日傍晚降落松山空軍基地，據傳搭載多名美國聯邦參眾議員。外交部低調表示，相關行程由美國在台協會（AIT）協調安排；而10日在美國在台協會（AIT）協調安排下，秘密前往國防部進行參訪，這也是美方官員訪台首次進入國防部。

包括柯寧在內的美國共和黨參議員本月4日提出《台灣嚇阻法案》（Taiwan Deterrence Act），以每年提供20億美元(約新台幣562.59億元)與其他援助方式，加強台灣國防以對抗來自中國大陸與日俱增的軍事與外交壓力。

于北辰10日在直播中表示，他在國防部這麼多年，從未見過是國會議員到國防部訪問。

另外，對於近日國軍戰備周演練，戰車開上街頭，引起民眾側目，于北辰也披露，民國100年到105年之間，戰車幾乎不敢開出營區，戰車只要開出營區一定被抗議，因為會被公路總局開罰單，認為是破壞道路。可是現在狀況不一樣了，戰車開出營區，國人看到很放心，國軍真的在保家衛國。