俄羅斯5代戰機「將軍」（Checkmate）在杜拜航展中和美國F-35別苗頭搶訂單

1名美國官員周二說，華府打算推進阿拉伯聯合大公國（阿聯）的50架F-35戰機軍售案，但它必須要確切了解自身義務。

據路透和美聯社報導，美國副助理國務卿雷絲妮克（Mira Resnick）說，他們正持續和阿聯官員磋商，以確保雙方對阿聯在交機前中後所必須履行的義務和行動有明確無誤的相互理解。不過，她並未詳述，所謂的義務究竟是甚麼。

由於華府擔心，阿聯和中方包括華為5G技術在內的關係，延遲了F-35軍售案。美國-阿聯商務理事會（U.S.-U.A.E. Business Council）會長史柏騰（Danny Sebright）說，華盛頓不斷向阿布達比施壓，要求它就一旦F-35交付後，將會如何，還有在何處使用做出具體承諾。而在阿聯眼裡，部分承諾可能是侵犯主權。

此外，中方不僅參與阿聯5G通信與數據網，還出現在阿聯軍港，甚至提供他們某些敏感的軍事技術，也是阿聯與美國完成 F-35交易複雜化的重要癥結。

去年阿聯和以色列建交後，美國前總統川普同意軍售阿布達比F-35，而現任總統拜登今年也說，會繼續進行相關軍售。由於美國同意，以色列在中東維持軍事優勢，因此如今在中東國家中，唯有以國擁有F-35戰機。而長久以來，阿聯一直認為，他們很可能成為第一個獲得F-35的阿拉伯國家。

雷絲妮克說，無論是以色列人在飛，或是美國人在飛，中東地區都已經有F-35，而華府希望，阿聯能以美國安全夥伴的身分來使用F-35，以威懾包括伊朗等國的威脅。她並強調，對阿聯來說，F-35將是遊戲規則顛覆者。不過，由於F-35軍售案仍有變數，阿聯王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）周二已在杜拜航展會見俄羅斯高層代表團，而在這次航展中，莫斯科大秀F-35的搶單對手蘇（Su）-75「將軍」（Checkmate），成為各方矚目的焦點之一。