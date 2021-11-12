受越南疫情及原物料狂飆的雙重影響，南寶(4766)第3季獲利大減，歸屬母公司淨利為1.16億元，EPS為0.96元，年減71%。目前公司越南廠區恢復生產，客戶產量逐步提升，且終端需求維持強勁，過去幾個月也密集與客戶溝通成本壓力並調升價格，在疫情持穩與原物料走勢沒有大幅變動下，南寶預期第4季表現將從第3季谷底明顯回復。

南寶第3季合併毛利率為21.8%，較去年同期29.8%減少8個百分點；較前季23.4%減少1.6個百分點；第3季營業毛利為9.16億元，年減23%，營業利益為1.67億元，年減65%。

原物料價格漲勢從今年開始較明顯影響成本，南寶已努力將原料成本合理反映予客戶，惟因越南客戶工廠停工，導致漲價效應延遲展現。

由於終端需求維持強勁，隨著客戶逐步復工，其產能利用率將提升並逐漸採用調整後價格，因此，在疫情持穩與原物料走勢沒有大幅變動下，期待第四季獲利表現將從第三季谷底明顯回復。2021年第三季歸屬母公司淨利為1.16億元，EPS為0.96元，年減71%。

在鞋材黏著劑業務方面，第三季業績表現主要受到越南疫情影響，南寶位於越南的工廠配合當地政府防疫政策大幅減產。然而，鞋類終端市場需求維持強勁，並且品牌客戶庫存水位相當低，訂單出貨只是遞延而非消失，預期後續出貨動能將逐步拉升並可持續至2022年。

在特殊黏著劑方面，第三季各產品營收表現以紡織用黏著劑以及感壓膠最佳，皆較去年同期有顯著成長。在建築業務方面，南寶於今年3月中併購一家位於澳洲的防水建築材料廠商，此次併購已於今年第二季開始貢獻營收及獲利，並期待未來幾季起綜效逐步發揮。