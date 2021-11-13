（富士達保經二度蟬聯卓越保險評比最佳保險經紀人獎。圖／富士達保經提供）

由卓越雜誌主辦的「2021卓越保險評比」，於12日公布評選結果並舉辦頒獎典禮，金管會保險局長施瓊華、商發院董事長許添財、卓越雜誌發行人林定芃等人皆蒞臨頒獎典禮給予獲獎公司肯定。今年共13家保險業者獲獎，富士達保經二連霸再度蟬聯「最佳保險經紀人獎」，也是保經業中唯一獲此殊榮的企業。

「2021卓越保險評比調查」是由卓越雜誌委託「世新大學民意調查研究中心」調查，並邀請財經界專家學者共同擔任評比審查，針對各家保險公司的優勢與特色遴選出保險領域各類別中最佳公司及產品，卓越保險評比可謂保險業界年度指標性獎項之一。卓越雜誌多年來舉辦保險、銀行證券、投信投顧等相關評比，獲獎的皆是實力堅強且業績表現有目共睹的績優公司，希望得獎名單能成為讀者選擇保險業的參考素材。

富士達保經秉持「專業、誠信、負責任」的企業理念，希望發揮保險經紀人的平台優勢，帶給保戶最符合自身需求且多元的保險商品需求，因此多年來不斷與拓展與人壽及產物保險公司的合作，至今合作夥伴已超過30家企業。隨著通貨膨脹、升息等市場變化，帶動保戶對投資型保險商品的廣大需求，富士達於今年10月起正式代理投資型保單的領導品牌「法國巴黎人壽」，期待結合雙方企業的優勢，將商品規劃與銷售通路極致發揮。

富士達保經董事長廖學茂今年9月剛從台大EMBA拿到財務金融組商學碩士學位。

廖學茂表示，市場隨時都在變化，如果不快速應變就會被時代淘汰，因此富士達保經持續投入在金融科技的創新與優化，除了善用系統優勢提升行政工作效能外，更不斷強化「富士達AI機器人」行動智慧系統，提供業務人員全方位的後勤支援，包括商品分析、資訊整合、教育訓練到客戶服務等，如同業務員的個人秘書，及時有效地提供所有資源。

廖學茂台大EMBA的論文即是以「AI機器人」寫成畢業論文，以保險業之數位轉型系統設計與作業策略矩陣分析為主題。

富士達保經作為保經業的模範，以優質的服務與完善的營運模式，屢屢獲得各大獎項肯定。今年不僅九度蟬聯「保險信望愛獎」、七度蟬聯「國家品牌玉山獎」、四度蟬聯「華人公益金傳獎」、「2021台灣優良商標獎-色彩美學優等獎」等具指標性的大獎，再度從眾多保經企業中脫穎而出，榮獲「最佳保險經紀人獎」二連霸。

未來富士達保經也將持續提供保戶最溫暖、專業的服務，並投注資源培育業務人才，繼續為產業樹立優質標竿。