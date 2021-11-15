聯發科（2454）股價連3天拉出長紅棒，今（15）日再度登上千元大關，10點半過後放量最高衝上1030元、大漲47元，漲幅近半根漲停，外資從9月初來至11月12日止，累計買超33892張居最大功臣。

近期內外資法人對聯發科目標價同步達千元以上，包括元富投顧、永豐投顧、美銀等目標價多在1200～1400元之間。近日在元宇宙商機的題材催化下，外資點名聯發科是受惠股首選之一，激勵今日股價重登千元大關，能否再度挑戰5月間所寫的1185元盤中新高，各界正拭目以待。