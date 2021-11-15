封測龍頭日月光投控(3711)旗下日月光高雄廠10月通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證，成為全台首家取得驗證的半導體封測廠，12日於第7屆環境技術研究合作期中發表會中獲驗證單位SGS頒發認證，並同步分享7件專案。

日月光高雄廠積極推動水資源保護及循環再用，以具體行動實踐水資源永續管理，此次由經濟部水利署提供輔導資源，協助日月光透過建立管理指標，聚焦可持續發展的水資源管理制度，強化企業用水效率。

日月光表示，ISO 46001的導入推動公司建立商業行為的用水指標，藉由重大用水設備檢視、評估與改善，達到水資源管理、風險盤點及需求優化，逐步優化水資源利用效率。同時，集團亦攜手校園，透過產學合作持續精進製程水回收再用處理能力，竭力減少對環境衝擊。

日月光指出，5月全台水情亮紅燈，為業界帶來56年來最嚴峻挑戰。高雄廠訂定相關調適策略積極提升用水效率，目前3分之2使用經中水回收廠處理的回收再生水，有效減少自來水用量、彈性因應用水短缺的營運衝擊，並將資源提供民生使用，共同面對缺水課題。

面對全球疫情衝擊，台灣半導體產業發展愈顯重要，企業數位轉型因應智慧化趨勢持續進行。日月光表示，除了持續推動先進封裝製程及綠色創新方案雙軌並進，並將善用綠色永續策略，帶領公司持續取得永續經營與環境保護雙贏。