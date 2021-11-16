金管會16日宣布，同意中華開發金控以股份轉換方式，取得中國人壽100％股權，合併基準日將是2021年的12月30日。目前開發金只能認列約56％的中壽獲利，預計2022年開始，開發金控即可100％認列中壽的獲利。

因為不是採100％新發行普通股換股，因此據金管會統計，合併後開發金控的資本適足率會從現行120.9％降到115.7％，所有金控平均是132.48％；而雙重槓桿比率亦從116.8％拉高到123.2％，金控平均則是110％。

銀行局副局長童政彰表示，會從日常監理中逐步要求開發金改善，開發金在此次申請合併案中，亦有承諾會強化資本結構，改善相關指標。

開發金將以普通股、特別股及現金方式，兌換中壽的股票，即中壽每一股普通股將可換得開發金控0.8股普通股、0.73股特別股（新發行的開發金控特別股股息年利率定為3.55％，將按發行價格每股10元計算股息）及現金新台幣11.5元。金管會表示，開發金控從2017年經金管會同意轉投資中國人壽，後續又有二次公開收購等動作，目前開發金加計100％持股的子公司凱基證券，合計已持有中壽55.95％的股權，中壽為開發金控的保險子公司，合併總資產3.39兆元，為國內第10大金控。

開發金控及中壽已分別在2021年10月1日召開股東臨時會通過此股份轉換案，股份轉換完成後，中壽將成為開發金100％持股的子公司。金管會強調，金融機構基於發展需要進行的併購，將持續以尊重市場機制為基本原則，並注意整併程序之公平、公開及透明，期許金融機構透過整併提升競爭力。