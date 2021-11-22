路透引述知情人士說法指出，阿聯大公國的阿布達比國家石油公司（ADNOC）考慮分拆旗下海運服務、物流和貨運事業，於明年進行股票首度公開上市（IPO）。

不具名人士透露，ADNOC Logistics & Services公司已為2022年的潛在上市計畫選定承銷商，預計明年於阿布達比上市，此交易將先測試投資者反應後再作決定。

ADNOC供應全球石油需求的將近3％，有意出脫非核心事業以取得資金並分散資產。另一方面也打算趁著阿布達比股市大漲的好時機，今年該股市已飆升65％，漲勢為中東地區最凌厲。