中國基金業協會今（23）日發布的公募基金市場資料顯示，截至2021年10月底，大陸公募基金資產淨值合計24.41兆元（人民幣，下同），再創歷史新高。10月公募基金數量則增加103檔至8969檔，進一步逼近9000檔。

和9月底的資料相比，大陸公募基金規模10月單月增加5055.66億元，增幅達2.12％；此外，10月基金單位數單月增加3637.55億單位，增幅為1.77％。

截至10月底，大陸境內共有基金管理公司137家，其中，中外合資公司44家，外商獨資1家，內資公司92家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司2家。

具體到各類公募基金規模的變化情況，10月規模增長最多的是貨幣基金，其資產淨值從9月末的9.42兆元升至10月末的9.68兆元，大幅增加2601.98億元；同時，貨幣基金單位從9月末的9.41兆單位增至10月末的9.66兆單位，增加了2596.26億單位。

權益類基金方面，雖然A股市場10月持續維持震盪態勢，上證綜指10月跌0.58％，振幅為3.43％，但市場熱點輪番切換，這也助推了相關產品的市場關注度。

其中，混合基金的規模在10月增加了1206.6億元，從9月末的5.64兆元升至10月末的5.76兆元，增幅達2.14％；該類基金單位數單月增加243.15億單位，單月增幅為0.63％。

股票基金規模同樣在10月出現超過2％的增長。該類基金9月末規模為2.37兆元，10月末為2.43兆元，單月增加602.55億元，增幅為2.54％。債券基金在10月的規模增加較小，由9月末的3.37兆元，增加230.65億元至10月末的3.4兆元，增幅為0.68％。