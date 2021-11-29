大陸動力電池製造商寧德時代股價持續走高，今（29）日上午盤中最高見到684.5元（人民幣，下同），再度創下歷史新高。

值得注意的是，寧德時代市值1.59兆元，即將突破1.6兆大關。目前，寧德時代總市值在A股中排名第三，僅次於貴州茅台2.47兆和工商銀行1.64兆。

寧德時代股價的快速走高與滬深股通的北向資金持續加倉密不可分。上周北向資金對726檔股票的持股數增加，從成交均價和加倉股數來計算，寧德時代為增持金額最大的股票，增持456.79萬股，合計加倉金額達30.42億元。

從明細資料來看，上周北向資金有4個交易日加倉寧德時代，其中11月22日加倉金額超16億元。

業績方面，寧德時代2021年第3季財報顯示，該公司前3季度實現營收733.62億元，年增132.73％；實現淨利潤77.51億元，年增長130.9％。其中，該公司第3季實現營收293億元，年增長130.73％；淨利32.7億元，年增長130.16％。