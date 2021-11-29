今年來全球股市表現熱絡，許多股市頻創新高，印度股市近期雖然表現震盪，今年來漲幅仍有22.44％好表現，13檔印度基金今年以來23.24％，近一年33.2％、近兩年35.71％、近三年47.95％、平均每年都有三成的好報酬，值得長期持有布局。

市場法人表示，創新高後的市場，都會擔心高檔震盪，在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，可多留意印度基金的長期投資契機。

群益投信指出，印度近期在創新高後拉回整理，不過今年來印度股市也不斷頻創新高，累積漲幅已達22.44％，已超過過去三年的年度漲幅，短期指數容易受投資氣氛、事件等驅動，一有風吹草動就會引發獲利了結賣壓，造成高檔震盪，但印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。未來一旦氣氛轉好，股市要回升的速度會很快，可把握近期回跌適度參與。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑分析，根據印度官方最新統計，隨著疫情趨緩，經濟活動明顯復甦，第二季GDP年增20.1％，增幅刷新紀錄。根據IMF的10月最新預測，印度2021全年GDP年增可達9.5％，且放眼2022年仍有高達8.5％的增幅，成長率遠超其他亞洲國家及整體新興市場平均。

印度企業基本面需求佳，成本面的也因近期關鍵原物料如煤炭、鋼價和原油價格走跌或持平，及廠商開始提價因應，利潤率預期向上改善，在這樣的背景下，未來股市要大幅下挫的機會並不大，加上印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，印度股市後市仍可期。