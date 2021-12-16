東洋(4105)董事長林全昨(15)日在法說會時鄭重表示，日前公司總經理等人涉及內線交易案，覺得很難過，將在月底董事會通過修改內部作業辦法，未來針對內線交易的因應措施及處理會有明確規範。另外，總經理出缺現階段已面試過幾位菁英，幾個月內應該就會明朗。

展望2020年營運，東洋國內營收目標將力拚年增5~10%，而流感疫苗與高端新冠疫苗代工持續努力，在流感疫苗部分，公費疫苗得標金額希望跟去年相比有6成的成長率，高端疫苗代工部分，跟高端簽訂製造合約，會根據合約精神持續製造、出貨。

東洋明年若旗下產品進展順利，明年里程碑金可望有顯著成長，並將強化研發能力與透過license in引進新產品。

東洋Lipo-AB(BE數據結果正面，可望明年底前領美國藥證並有100萬美元里程碑金) 、pegylipo、Octreotide三大困難學名藥都有與國際大廠展開合作，也陸續收到簽約金或里程碑金，若後續進度符合預期，2022年的里程碑金更會有顯著成長。

東洋自製的急性前骨髓細胞白血病用藥(Arsenic Trioxide)已於10月在美領證。此為台灣東洋首張美國藥證，代表台灣東洋具有通過美國審照經驗，對台灣東洋未來前進北美市場很有幫助。