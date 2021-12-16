集集鎮公共托育家園修繕工程完工，縣長林明溱16日視察時表示，托育家園可收托12位0至2歲嬰幼兒，讓年輕爸媽不用再為托嬰操心，可以安心工作，未來，縣府會持續尋找合適空間，打造每鄉鎮市一托育家園，完善兒少托育政策。

林明溱表示，許多年輕人結婚後生小孩，面臨無人照顧情況，因此，建置公共托育中心非常重要，縣府近年來積極尋覓各鄉鎮市閒置空間，建置托育中心或家園，已斥資5000多萬元，在南投市興建托育中心；集集鎮則利用近年來使用率低、閒置的集集里活動中心，改造成寬敞明亮、設備完善的托育家園，滿足年輕家長需求；未來，縣府將持續在各鄉鎮，尋找合適的閒置空間建置托育中心，讓每個鄉鎮都有1個托育中心。

集集鎮長陳紀衡表示，縣府利用閒置空間，打造嶄新的公共托育家園，讓年輕人免受托育問題困擾，鄉親都很感謝，也很開心，他自己的孩子剛出生，也是受惠對象，感謝縣長重視托育問題。

社會及勞動處表示，據主計總處資料，集集鎮嬰幼兒出生人口數，全縣第13名居末，為鼓勵生育，縣府爭取前瞻建設經費，修繕閒置空間，活化為社區公共托育家園，服務能量採師生比1比3，介於服務能量最小的居家式保母（師生比1比2），與最大的機構式托嬰中心（師生比1比5）之間，提供平價、高品質托育服務。

集集鎮公共托育家園，是1樓式平面結構，設有活動區、盥洗室、清潔區、備餐區、用餐區及辦公保健室，將由4名保母照顧12位嬰幼兒。