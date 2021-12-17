四大公投將於12月18日投票，返鄉投票需求高。台灣高鐵將於17日午後加開南下、北上各4班次列車，總計增開8班次，不排除再增開班次疏運旅客。台鐵指出，周六已賣出六、七成車票，跟平常假日差不多。有網友在PTT發文表示，高鐵、台鐵回台中的票，中午過後都訂不到了。

一位網友在PTT政黑板以「買不到車票，民進黨完蛋了」為題發文表示，剛剛想到還沒買車票要回去教訓民進黨，結果，高鐵跟台鐵回台中的票，中午過後都訂不到，看來人民對民進黨的恨意已經破表，大家都要教訓民進黨，這就是民意，綠營瑟瑟發抖。

網友留言表示，「台北往台中只剩下1600後有票。」、「坐高鐵的都同意票？」、「周六左營到台中，中午過後還是有票」、「去南港搭自由座，可能有位置坐。」、「假日高鐵本來就不好訂了，而且高鐵還有折扣。」

其他網友也留言表示，「民進黨瑟瑟發抖～不過投票率高其實對公投不太有利。」、「現在開始用走的回去，教訓民進黨。」、「準備騎摩托車回去啦，衝爆台三線。」、「很多人還是不知道要投票吧，但這次不同意的廣告真的超級多。」