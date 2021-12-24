近期SM、EG報價回穩，搭配ABS新產、特化佈局蓄勢擴大，國喬（1312）、東聯（1710）營運添力。國喬受惠ABS、PS獲利亮眼，且漳州奇美廠產能開出，法人推估全年EPS上看6.5～7元。東聯推展特化佈局除強化風力葉片硬度產品EA（乙醇胺）下游二胺產品，還開發具功能性的EO（環氧乙烷）衍生物，已獲多家知名清潔劑品牌廠採用。

東聯第二波特化材料建廠計畫預計明年投產，產品包括聚醚胺與乙二胺系列等。因應碳中和趨勢，東聯製作環保型界面活性劑，正與多家清潔劑品牌合作共同開發。國喬ABS/PS合計營收佔比約40％、SM36％；包材、PA66各約7％、6％；媒體9％。台灣SM年產37萬噸、ABS12萬噸、6萬噸PS；大陸鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。漳州奇美年產45萬噸ABS，9月開始量產出貨。

分析師指出，近期SM報價回穩，國喬因具一貫布局，調配產能，除合約既定客戶外，可轉支援ABS、PS生產。目前ABS、PS利差持穩，推估國喬今年EPS約達6.5~7元。

國喬漳州奇美廠目前9條產線已開出5條，預計明年初會將9條產線全開，搭配ABS需求持穩，明年ABS可望維持全產全銷。

東聯EG年產86萬噸、特化年產36萬噸及氣體180萬噸。為降低EG大宗原料波動，近年積極從EO原料向下游延伸提升產品附加價值；營運策略調整為台灣廠以特化為主、大陸廠以EG供應為主。

東聯高雄林園廠目前環氧乙烷產能65％生產EG，另35％生產特化產品；伴隨台灣廠製程調整告一段落，特化產品比提高到45％。明年第二波特化材料建廠計畫完成後，生產特化產品比重可望進一步推升至55％。