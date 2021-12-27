民進黨立委郭國文、洪申翰27日召開記者會，指綠能發展備受重視，近期民間掀起一波公民電廠投資風潮，但有一種透過網路群募，由募資平台提供大眾認購光電板來營運發電的「全民電廠」，以「投資報酬率8％」、「6％內部報酬率」、「穩定收益20年」等話術吸引民眾，卻因主責機關不明，導致消費者權益受損。

郭國文強調，「認購」光電板的主管機關是能源局，若「投資」的話則是屬金管會，界線模糊，應要有明確的主責機關，若遇到爭議恐扼殺民眾投資綠能的好意。