全民電廠算認購還是投資？綠委籲主責機關應明確 11:452021/12/27 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委郭國文（右）、洪申翰（左）召開記者會，呼籲政府應針對全民投資全民電廠訂定明確的主責機關。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委郭國文、洪申翰27日召開記者會，指綠能發展備受重視，近期民間掀起一波公民電廠投資風潮，但有一種透過網路群募，由募資平台提供大眾認購光電板來營運發電的「全民電廠」，以「投資報酬率8％」、「6％內部報酬率」、「穩定收益20年」等話術吸引民眾，卻因主責機關不明，導致消費者權益受損。 郭國文強調，「認購」光電板的主管機關是能源局，若「投資」的話則是屬金管會，界線模糊，應要有明確的主責機關，若遇到爭議恐扼殺民眾投資綠能的好意。 綠委林楚茵質疑顏家豪宅占用國有地？顏寬恒：應由主管機關來認定 高收債題材不斷 進場時機到 #認購 #郭國文 #洪申翰 #全民電廠 #投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三箭齊發 順德營運有看頭 04:102021/12/27 證券．權證 魏哲家拜會盧秀燕 台積電擴廠 台中列選項 04:102021/12/26 財經要聞 經濟動能強勁 美國高收債看好 04:102021/12/27 投資理財 投資加密貨幣 IMF擔憂三大問題 15:212021/12/26 財經 促轉會籲中正路改名 網友酸：肥貓機關做這雞毛事 18:342021/12/26 政治 專家傳真－公司治理亂象 主管機關豈能坐視 04:102021/12/27 專題周報 臺企銀 觀察外資動向 04:102021/12/26 證券．權證 操盤心法－萬八流連盤旋 投資人完美耶誕禮物 04:102021/12/27 證券．權證 亞洲高收債 長線不看淡 04:102021/12/27 投資理財 企業舵手－方舟投資創辦人伍德 女版巴菲特慧眼獨具 信奉破壞式創新 04:102021/12/26 全球財經 小資族投資前 先懂什麼是ESG 04:102021/12/26 《旺來報》 政治熱門新聞 台中補選倒數 郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 顏寬恒、林靜儀陸軍對上空軍誰贏？台中人黃暐瀚吐6字 - 政治 陳建仁將選台北市長？黃暐瀚解析陳時中動向 - 政治 台中補選 吳子嘉預測結局 她爆「前線」消息 - 政治 「論文門」重大進展？彭文正收到一封信：跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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