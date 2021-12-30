ETF是近年全球投資的新寵，產品屬性是長期投資、被動式管理，懶人投資必備。資深證期分析師李全順指出，ETF投資人只要具備些許基本面常識，即可進場選擇標的。

2021年全球主要股市持續震盪走高，股票指數型ETF、股票型ETF年報酬率幾乎都有雙位數，富邦臺灣中小（00733）更高達54％，元大中型100（0051）、元大MSCI金融（0055）、元大富櫃50（006201）這三檔都超過30％。

美股四大指數近期再創歷史新高，國泰費城半導體（00830）、元大全球AI（00762）、台新全球AI（00851）、元大未來關鍵科技（00876）平均年報率也近三成。

債券ETF是穩健獲利的投資標的，也是股債平衡投資的重要避險工具，新光中國政金綠債（00774B）、群益7+中國政金債（00794B）、國泰中國政金債5+（00744B）、中信中國債7-10（00796B）、永豐7-10年中國債（00838B）平均年報率也近3％。

如想獲息，台灣的ETF部分有配息，股息殖利率超過3％的ETF，元大台灣高息低波（00713）、國泰1-5Y高收債（00727B）、第一金工業（0072830）、FH彭博高收益債（00710B）等，都有非常不錯的股息殖利率。

李全順指出，2021年因為股市中長線仍屬多頭，所以反向ETF多為負報酬率。

展望2022年，他建議投資人不要見獵心喜，ETF不適合短線價差操作，調整投資心態，做好基本面功課，長線布局ETF，儘量用投資組合方式投資ETF，精挑股票型、指數型、高股息殖利率、反向ETF等，長線投資經過時間複利，一定會有不錯的收益。