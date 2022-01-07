桃園機場群聚延燒，新北市長侯友宜上午緊急召開防疫應變會議，他在臉書表示，Omicron已經在桃園進入本土社區，新北市絕對不能等閒視之，市府團隊今天一大清早，立即召開防疫應變會議全力備戰，他也呼籲即日起，無論拍照、唱歌，不分室內外都務必要戴上口罩。

侯友宜說，新北市和桃園是界接城市，新北市一定要戒慎恐懼，有備才能無患，只要是無法保持距離的場合，不分室內室外，請務必戴上口罩。進出任何場所，也一定要落實實名制，勤洗手、量體溫，把個人防疫做好。

侯友宜說，防患未然，新北市全力提高醫療收治及廣篩量能，全面待命，防堵疫情。部分篩檢站將於周末加開篩檢時間，市民朋友只要有疑慮，都可以前往篩檢。

侯友宜重申，要控制疫情，最重要是將病毒阻絕於境外，對於高風險國家名單以及是不是需要重新檢討入境相關規定， 我也再次呼籲中央請一併列入思考。

另新北市針對防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員，已經要求全面接種第三劑加強劑疫苗。我也呼籲已經符合接種第三劑資格的市民朋友，趕緊接種加強劑，才能夠為自己爭取足夠的保護力。

侯友宜說，這場戰役不能等閒視之，我們大家共同努力，將疫情控制住，才能迎來令人安心的農曆春節。