隨著國際銅價開始出現止穩期街口道瓊銅（00763U）ETF，近日股價也展開反彈，力圖克服短中期反壓，今（10）日股價收在28.28元、小漲0.43％，剛好收在5日均線。目前在28～28.3元附近，各短中期均線糾結在一起，，年線27.81元成為強力的支撐。

街口投信分析，過去2個月，LME銅價大致陷於每公噸9.2~10萬美元的區間內，價格走勢明顯落後於能源與農產品等其他原物料商品，主要在於全球最大的銅進口國中國，因疫情擴散、運輸中斷與供應鏈瓶頸等問題而受到影響，甚至部分地區為達到官方訂定的減碳目標，而要求工廠暫時停工，這對於全球銅礦需求無疑是一個拖累。

然而，中國國家統計局公布的最新資料顯示，12月製造業活動景氣水準預料外地走揚且維持在擴張水準50之上，逆轉先前連續幾個月處於緊縮水準50之下，中國工廠復工狀況可望在未來幾個月加速。

街口投信表示，另據路透消息指出，中國最大的銅礦冶煉廠預計將2022年第一季的加工費用（TC/RCs）定調於每公噸70美元，相較於去年同期的每公噸53美元，增長幅度高達32％，有鑑於此，今年上半年的銅價走勢可望擺脫先前的區間震盪。