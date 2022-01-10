本土疫情再次爆發，在指揮中心「宴席不得逐桌敬酒敬茶」規定一出，台驊控股今天開出企業取消尾牙的第一槍，原本下周六要在W飯店舉辦的尾牙確定取消，預期後續還有其他企業跟進打退堂鼓，取消潮恐難避免，也可能挪移到年後改辦春酒。

台驊表示，因為桃園國際機場疫情擴散，近日染疫人數激增，基於維護出席來賓與員工安全考量，決定停辦本月22日的尾牙餐會，也希望員工跟貴賓都能諒解。

桃園機場清潔人員、防疫計程車司機相繼傳出染疫，桃園成為疫情重災區，上周確診數字一舉跳到兩位數，雲朗集團旗下桃園皇家薇庭原先訂好50桌的客人，直接將桌菜全部改成500個便當，讓餐飲業界有如驚弓之鳥。

而在指揮中心周日宣布二級警戒延長，不只加嚴口罩禁令，更要求「宴席不得逐桌敬酒敬茶」，直指企業尾牙場而來，這道禁令一出，如同要求各大企業辦尾牙「只能靜靜地坐在位置上吃飯」，無法達到同歡的目的，尾牙取消潮恐難避免。

飯店業者直言，距離過年只剩下三周，正值企業舉辦尾牙之際，如今疫情加劇更不准逐桌敬酒，預期多數企業將順勢取消在飯店宴會廳的尾牙活動，最好的狀況是疫情控制住，改到過完年再補辦春酒，雖然很不樂見，但這也是沒辦法的事情。