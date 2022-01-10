市場預期通膨續燒將增強美國提早升息預期，加上歐洲央行針對物價續漲，卻將繼續維持鴿派立場，帶動美元指數周一（10）止跌反彈。

上周五（7日）受到美國新增就業人數大幅疲弱，導致美元指數一度重摔。不過周一該指數已擺脫頹勢，盤中上漲0.18％到95.964。此外在兌主要貨幣方面，美元兌日圓走高0.1％到115.66兌1美元。歐元兌美元則貶值0.3％到1.1327美元。

分析師指出，儘管上周美國就業報告不如預期，但失業率下滑與時薪增加，凸顯美國通膨壓力續增不減。目前外界預期周三公布的美國消費者物價指數（CPI）預料將繼續攀升到7％，迫使聯準會（Fed）可能會提早啟動升息。

RBC資本市場公司外匯策略部門主管李諾思（Elsa Lignos）說：「Fed很可能將感受物價壓力繼續增加，並被迫最快在3月例會開始升息循環。」

根據芝商所FedWatch工具分析，交易商押注Fed在3月升息的機率已經超過9成，投資者目前正靜待Fed主席鮑爾（Jerome Powell ）與理事布蘭納德（Lael Brainard）本周在參議院任命聽證會針對升息是否發表更多評論。

此外歐元區去年12月通膨率雖然也來到5％的歷史新高，但分析師相信歐洲央行（ECB）在緊縮貨幣政策的步伐上，將會大幅落後Fed。

ECB執行委員會委員施娜貝爾(Isabel Schnabel)上周在出席一場活動上曾提到，能源轉型可能促使ECB調高通膨預期並且改變貨幣政策，但ING銀行指出，到目前為止，明確發出將緊縮政策訊息的只有美國，至於ECB該銀行認為恐怕要等到2023年3月才會開始緊縮行動。

英鎊兌美元周一雖然也表現疲弱，貶值0.05％到1.3591美元。不過在投資者押注英國央行可能將與Fed同步升息，英鎊有望反貶走揚。