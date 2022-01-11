滬指開盤跌0.1％ 深成指跌4點 10:202022/01/11 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市11日開盤偏軟。上證指數開盤報3589點，跌3點，跌幅為0.1％。 香港信報報導，深成指開盤報14402點，跌4點，跌幅為0.03％。 滬深300指數開盤報4840點，跌4點，跌幅為0.08％，創業板指數開盤報3094點，跌不足1點，跌幅為0.03％。 各類股普遍受壓，煤炭、石油、房地產、電力、鋼鐵、金融股偏軟，水泥股升1％。 港股開盤跌64點 科指跌0.7％再創新低 陸股早盤 上證指數跌0.35％ #開盤 #跌幅 #偏軟 #深成指 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數收跌逾1％ 中國移動A股漲0.52％ 15:292022/01/05 財經 Fed放鷹美股重挫 台股跌逾170點 台積電殺低12元 09:052022/01/06 財經 滬指早盤跌5點 深成指跌78點 12:092022/01/06 財經 上證指數半日漲12點 深成指跌28點 12:342022/01/07 財經 陸股早盤收跌0.81％ 香港恒生科指重跌3.5％ 12:302022/01/05 財經 上證指數下跌6點 連四跌 16:192022/01/07 財經 陸股封關 上證指數全年漲4.8％ 15:392021/12/31 財經 A股三大指數早盤漲跌互見 滬指震盪走低 10:422022/01/10 財經 滬指三連跌 低跌9點 15:502022/01/06 財經 中國房價下跌城市增 深圳中古屋價格跌幅最大 17:372022/01/07 兩岸 非農就業爆冷 美元指數嚇跌 04:102022/01/09 全球財經 財經熱門新聞 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 老屋都更難！他預言「大樓以後不值錢」網揪1關鍵狠打臉 - 財經 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。