大陸股市11日開盤偏軟。上證指數開盤報3589點，跌3點，跌幅為0.1％。

香港信報報導，深成指開盤報14402點，跌4點，跌幅為0.03％。

滬深300指數開盤報4840點，跌4點，跌幅為0.08％，創業板指數開盤報3094點，跌不足1點，跌幅為0.03％。

各類股普遍受壓，煤炭、石油、房地產、電力、鋼鐵、金融股偏軟，水泥股升1％。

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陸股早盤 上證指數跌0.35％
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