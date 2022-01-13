黃金博物館即日起至6月26日展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，帶領民眾一窺金瓜石礦石如何變黃金的有趣故事。（黃金博物館提供／葉書宏新北傳真）

黃金博物館即日起至6月26日展出「煉金術─點石成金的秘密」特展，帶領民眾一窺金瓜石礦石如何變黃金的有趣故事。（黃金博物館提供／葉書宏新北傳真）

新北市金瓜石、九份曾以黃金聞名，黃金博物館即日起至6月26日展出「煉金術–點石成金的祕密」特展，除了帶領民眾了解今昔「煉金術」的差異外，進一步了解如何從平凡礦石中，萃取出黃金，締造出金九地區的璀璨年代，非常值得一遊。

黃金博物館長謝文祥表示，古代煉金術曾嘗試將廉價金屬變為貴重金屬，雖然成效未知，但已成為現代冶金學發展先驅。金瓜石與九份同為台灣採金史上知名產金地，金瓜石的金礦脈，黃金分布較廣泛且均勻，晶粒小且浸染在礦石中，適合用機具大規模開採。

九份出產的黃金，多沿著礦脈生長，晶粒大且肉眼可辨識，開採遠較金瓜石來得容易。由於兩地礦石及礦脈特性差異，發展出相異的冶煉工序，這些運用物理與化學知識的冶煉手法，就如現代「煉金術」，從平凡礦石中，萃取出貴重黃金。

黃金博物館指出，主題特展將現代「煉金術」細說分明，內容包括「歡迎來到金礦山」、「探採選煉」、「石頭變黃金–貴金屬與銅的萃取」、「選煉方程式」及「我是煉金師」等單元。

值得一提，展出內容結合圖文與多媒體影音，強化民眾的視覺、聽覺，增添吸引性，經由礦業「探、採、選、煉」過程，揭開「石頭變黃金」的祕密，展期即日起至6月26日止，歡迎民眾前來黃金博物館共學館2樓觀展，一窺「點石成金」的奧祕，更多活動訊息都可到官網查詢。