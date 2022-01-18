17日下午北藝大音樂系舉辦音樂大師班，共有四位小提琴家參與，他們分屬三個不同世代，包括李宜錦（舞台區左起）、薛志璋、蘇顯達和黃俊文，和學子們分享他們的舞台經驗。（北藝大音樂系提供）

上台要如何克服緊張？要如何有計畫地拓展曲目？演奏始終是一條漫長的道路，更是殘酷舞台，必須和成千上萬的人競爭，但更重要的是，自己和自己的賽跑。17日下午北藝大音樂系舉辦音樂大師班，共有四位小提琴家參與，他們分屬三個不同世代，包括蘇顯達、李宜錦、薛志璋和黃俊文，和學子們分享他們的舞台經驗。

蘇顯達表示，他上台時，常告訴自己，「希望做到下台時，不會感到遺憾和後悔，這是我對演奏的責任和態度。」蘇顯達表示，克服緊張的要領在於要了解自己，「了解自己的心理狀態，進而找到能克服的方式，舞台是我們的揮灑空間，經過每一次的蛻變，最終我們會找到自己。這也是表演藝術的魅力所在，因為總有各式各樣的挑戰。」

蘇顯達說，舞台和表演，有時很矛盾，「像歌劇女王卡拉絲也是如此，上台前會責怪自己，為什麼有這場演出，但演完之後又覺得自己表現不錯。舞台有時很矛盾，如何扭轉是很大的課題。」蘇顯達表示，「透過身體力行和嘗試，以及不斷地修正，終究可以知道自己有沒有能耐，足以勝任舞台。」

黃俊文表示，保持對琴的熟悉度，有助於穩定演出狀態，「每個人都有高高低低的狀態，對我而言，音樂之外，人生也很重要，人生裡的高低起伏，會影響到我們的演奏，就像運動員一樣，有時狀態非常好，有時又還好，這都是人之常情，必須找到其中的平衡點。」

黃俊文表示，他曾經測試過自己，一個月完全不要練琴，在第32天時才夾琴，「我想知道一個月不練琴的感覺如何？結果感覺非常糟，千萬不要嘗試。要保持最佳狀態，盡量還是要每天碰琴，那怕是半小時、20分鐘，就像手指運動員，練好按弦的形狀，手型對，音自然準。」

薛志璋表示，他在就讀北藝大時，每天練8小時，「我不是讀音樂班，我覺得我和科班有落差，有時會感覺自己好像不會拉琴。但經過嘗試，隨著練琴時間累積，我慢慢建立了一個模式，做到每次拿樂器時，可以很快有拉琴的感覺，那是最基本的事情。」

李宜錦表示，練琴沒有捷徑，必須持之以恆的努力，「就像一個月才爬一次山，一定會很累，但每天都有運動，就能保持狀態。」李宜錦說，重要的是肌肉記憶的養成，「假如好幾天沒練琴，要回到水準需要花很多時間。當你的腦筋可以和手結合時，就能揮灑自如，享受演奏，保持好的平衡。」

薛志璋表示，全世界好的演奏家多到無法想像，「但練琴必須找到和樂器的情感，如此一來，練琴才有意義，我覺得我彎彎曲曲走了很多路，卻也很有想像力，讓練琴成為我生活的一部分。」

李宜錦表示，天下有眾多名家，「永遠要以欣賞他人的角度看待，但也不要有縮頭烏龜心態，覺得自己永遠都不會拉得那麼好，就放棄了，而是要懷有夢想，慢慢實踐和累積。」

蘇顯達表示，舞台上確實有光環，但演奏家也要承受壓力或是各種批評，「觀眾的耳朵無法被收買，音樂家唯一能做的就是在舞台上好好演奏音樂。」