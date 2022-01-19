中歐國際工商學院教授、前中國人民銀行調查統計司司長盛松成表示，「無論是根據以往經驗還是從目前經濟面臨的內外部環境看，我國都應加大逆週期調控力度，縮短經濟築底的時間，尤其要改善市場預期，保持政策的連續性和穩定性，保護、激發市場主體的活力和積極性。」 各界預計，20日的LPR（貸款市場利率）可能會進一步下調。

大陸將「穩增長」列為今年經濟工作重點，降準、下調MLF利率在過去一個多月的時間裡相繼落地。各界預計，即將在明（20）日公佈的最新貸款市場報價利率（LPR）可能會進一步下調。中歐國際工商學院教授、前中國人民銀行（大陸央行）調查統計司司長盛松成表示，中國應加大逆週期調控力度，縮短經濟築底的時間。

在1月18日召開的2021年金融統計數據新聞發布會上，人民銀行副行長劉國強表示，要把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩定，避免信貸塌方。

第一財經援引盛松成觀點，他指稱無論是根據以往經驗還是從目前經濟面臨的內外部環境看，中國都應加大逆週期調控力度，縮短經濟築底的時間，尤其要改善市場預期，保持政策的連續性和穩定性，保護、激發市場主體的活力和積極性。

盛松成認為，目前中國經濟運行在底部區間，預計今年第2季經濟會企穩，下半年會回升。如果政策有效落實，企穩回升的時間還可能提前。

就當前的宏觀環境看，盛松成認為，目前確實是降息比較好的時機。一是物價不會成為制約；二是美國目前經濟熱、物價高。今年3月美國Taper（縮減購債規模）結束後很可能開始升息，這將縮小中美利差，會對人民幣形成貶值壓力，可能導致資本外流，「所以目前我們要抓緊美聯儲還沒有加息的視窗期，實施降息等較為寬鬆的宏觀經濟政策。」