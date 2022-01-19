因應疫情變化，北市教育局今宣布，暫緩所有北市各級學校的校外教學和畢業旅行，而明天就是各校的結業式，但不少學校接獲通知後，決定結業式改採線上舉辦，讓家長直呼「太突然了！」有高中家長指出，今天孩子臨時被通知要清空抽屜所有書籍，原本以為21日才是結業式，還特別請好假要幫孩子搬書，真的太突然了！對此，北市教育局副局長陳素慧表示，各校結業式跟開學典禮一樣，都可自行決定舉行的方式。

不少學校因應疫情變化，決定將結業式改為線上辦理，並在今日提早放學，但有家長指出，消息太臨時，原本是21日才結業式，還請假要到學校幫孩子搬書，今天還要上班沒辦法協助孩子搬書，希望學校能通融，明天再讓孩子清空抽屜，否則書本太多真的太重。

不過，也有家長看到寒假輔導取消的消息後相當緊張，以為課後照顧班也將取消，但得知北市教育局貼心體恤家長，未取消課後照顧班，直呼「太好了！要來開香檳。」