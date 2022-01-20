中鴻（2014）為協助下游客戶提升接單動能，20日下午宣布，全面調降2月份內外銷盤價，其中內銷價格部份，熱軋和鍍鋅鋼品每公噸調降500元，冷軋每公噸調降700元；外銷價格部份，依產品和地區每公噸最高調降10美元。

中鋼2月內銷盤價 平低盤機會大
中鋼調降2月份內銷盤價 預期鋼價農曆年後有望回升
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