助下游提升接單動能 中鴻調降2月份內外銷盤價 15:312022/01/20 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）為協助下游客戶提升接單動能，20日下午宣布，全面調降2月份內外銷盤價，其中內銷價格部份，熱軋和鍍鋅鋼品每公噸調降500元，冷軋每公噸調降700元；外銷價格部份，依產品和地區每公噸最高調降10美元。 中鋼2月內銷盤價 平低盤機會大 中鋼調降2月份內銷盤價 預期鋼價農曆年後有望回升 #中鴻 #調降 #接單動能 #內外銷盤價 #每公噸調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 致茂 接單動能成長 04:102022/01/09 證券．權證 燁興下月盤價 採協商議價 04:102021/12/31 證券．權證 《類股》先別管盤價了 鋼鐵人吸金起飛 10:172022/01/13 財經 《類股》預期年後需求回溫 鋼鐵股硬起來 11:082022/01/20 財經 載挖土機未調降高度 拖車卡住澎湖水族館景觀空橋 14:422022/01/02 社會 晶豪科 接單動能增溫 04:102022/01/16 證券．權證 中鋼、中鴻營收報喜 權證熱 04:102022/01/11 證券．權證 春節生產規畫 中鋼趕單、中鴻停工 04:102022/01/19 證券．權證 斯里蘭卡拒IMF金援、再向中國舉債 標普調降信評 20:242022/01/13 國際 燁聯唐榮華新 下調盤價 內銷價每公噸調降3～6千元 04:102021/12/30 產業特刊 河靜鋼大砍盤價 中鋼不樂見 04:102022/01/13 產業特刊 財經熱門新聞 為何慘輸台積電？英特爾CEO吐真話：我們太自大 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 新華社披露解決台灣問題總體方略 - 產業財經 - 旺報 69兆稅收可救23億人！百位愛國富豪公開喊話：向我們徵稅 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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