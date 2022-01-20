鋼廠去年獲利佳股息可期，並預期年後需求逐步回溫，今早資金轉進原物料族群，中鋼(2002)股價止跌反彈，中鴻(2014)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等股全數上漲，鋼鐵股今早逆勢抗跌。

不過，中鋼2月內銷盤價續跌，鋼品平均調降1.62%；預料中鴻2月內銷盤價可能持續承壓。中鋼則看好農曆年後需求出籠，鋼市有望「回穩求升」。

中鋼上周開出2月內銷盤價，鋼品平均調降1.62%。中鋼考量下游用鋼業者以加工外銷為主，海運塞港未解，庫存回堵產銷營運，加上新台幣走強不利出口，決議2月內銷月盤全產品平均調降1.62%。其中，冷軋鋼捲（一般料）每噸調降700元；熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）等每噸調降500元。

中鋼指出，國際鋼價出現止跌跡象，預期鋼價在「供需重塑」後完成築底，看好農曆年後需求出籠，鋼市有望「回穩求升」。

中鋼這次是鋼價第三個月下跌；去年12月單月內銷盤價，反轉開低，平均降幅1.65%，為近一年半首度降價，本次開出2月內銷盤價開平低盤，為連續第三個月跌價。至於本季的季盤產品則是反轉開低，為前年第四季以來，近六季首度降價。

中鋼集團中鴻也即將開出2月內銷盤價，隨著中鋼盤價續跌，中鴻此次盤價可能跟進持續小跌。但預期鋼市於年後逐步回溫，資金轉進，中鋼及中鴻領軍上攻。

鋼鐵族群去年受惠鋼價大漲，且需求復甦，獲利多創新高，如中鋼(2002)、中鴻(2014)、新光鋼等鋼廠去年獲利均可望改寫多年新高，過往配息政策也多保持穩健，擁高殖利率題材。