英國倫敦金屬交易所(LME)20日銅及鎳價3個月期貨及現貨價格全面走揚，其中銅現貨行情突破萬美元，以10018.15美元收盤，鎳現貨及期貨收盤漲幅均逾2.5％。華新下周將公布2月不鏽鋼內銷盤價，市場預期不鏽鋼回升，21日股價逆勢上漲0.05元而以26.50元開出，最高達26.80元。

華新2021年合併營收1561.24億元，年成長38.71％，創同期第五高。華新表示，2021年不鏽鋼及電力線纜價量齊揚，為了掌控不鏽鋼原料來源，2020年斥資在印尼青山工業區興建鎳生鐵廠四條生產線，2021下半年全面開出，鎳金屬生產量逐漸提升，推升華新2021年成長。

近期Omicron變種病毒擴散至全球，各國都有通貨膨脹問題、大陸實施能耗雙管、亞洲缺煤缺電，印尼還限制煤出口，外在環境充滿許多不確定變數，華新目前對2022年營運看法審慎保守，要等第二季情勢明朗，才能判斷2022年景氣榮枯。

華新1月內銷盤價每公噸下跌新台幣3000元，預計下周公布2月不鏽鋼內銷盤價。華新表示，近期鎳價、不鏽鋼市場變化多，華新還在研判不鏽鋼價格。