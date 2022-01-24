美國國務院今天表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭「威脅持續存在」，美方已下令駐烏克蘭基輔大使館外交人員家屬離境。國務院高階官員說，大使館維持開放，臨時代辦仍待在烏克蘭。

華府也已准許駐烏克蘭大使館非必要人員「自願」離境，並敦促烏克蘭境內的美國公民「考慮現在離境」。

美國駐基輔大使館在聲明中警告：「俄羅斯隨時可能採取軍事行動，若發生這種狀況，美國政府將沒有足夠能力撤離美國公民。因此目前在烏克蘭的美國公民應有相應準備。」官方敦促美國公民考慮利用商業或私人交通工具盡快離境。

美國國務院一名高階官員告訴媒體，美國駐烏克蘭大使館仍維持開放，臨時代辦克維恩（Kristina Kvien）暫時留在當地。

法新社報導，俄羅斯近來在烏克蘭邊境集結大軍，部署數萬名士兵及坦克、戰車、大砲和飛彈。俄方舉動引發美國和歐洲國家嚴厲警告，但目前為止密集外交斡旋幾無成果。

這名高階官員拒絕透露烏克蘭境內確切美國公民人數。但美國國務院代表去年12月曾估計有1萬到1萬5000人。

鑒於俄羅斯可能侵犯烏克蘭，美國國務院早已建議國人不要前往烏克蘭。

美國國務院今天也建議民眾不要前往俄羅斯，尤其是與烏克蘭接壤的邊境地區。當局警告，美國公民可能受到「騷擾」，而華府協助他們的「能力有限」。

克里姆林宮否認俄羅斯有入侵烏克蘭的任何意圖，但提出讓局勢降溫的若干條件，包括北大西洋公約組織（NATO）保證不東擴、保證不會讓烏克蘭加入及從東歐撤軍。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早駁斥可能在俄羅斯發動任何入侵行動前祭出懲罰性制裁，他表示，制裁應當作「勸阻」攻擊的手段。

布林肯告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）：「一旦啟動制裁，就會失去嚇阻效果。換句話說，我們在做的是整合一系列行動，破壞俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的算盤。」布林肯表示，這包括提供烏克蘭更多軍事援助來加強它的防禦。

「紐約時報」今天報導，美國總統拜登考慮在波羅的海、東歐的北約盟邦部署數千美軍。

路透社報導，美國國防部婉拒對紐時報導置評，但指出五角大廈發言人柯比（John Kirby）21日曾說：「我們將確保準備好各種讓盟邦放心的選項，尤其是在北約東翼。」