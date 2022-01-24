金融監理沙盒實驗的「好好基金平台」明（25）日正式上線，不但鼓勵年輕人、小資族透過基金做長線布局，最大的賣點就是，投資人申購零手續費，若贖回賠錢也免手續費，投資人不必擔心投資報酬率被市場、手續費雙重侵蝕，堪稱是「最佛心」的金融創新平台。

好好證券行銷企劃部主管王克瑞表示，投資100萬元以下，買賣基金都零手續費，倘若投資有獲利，贖回時依照當時原始投資金額收取0.3％平台服務費，貫徹「投資人賺、平台才賺」，與投資人共同利益的經營理念；好好基金平台也獲金管會核准，為全台獨家基金交換機制，交易僅收取千分之1.425的交換服務費。

好好證券去年獲金管會核准改制，推出「好好基金平台」5個多月來，持續獲得各大基金業者支持加入，目前超過20家基金公司加入，平台已有近千檔基金上架；掌握今年台灣的金融科技大爆發，好好基金平台表示將全力加速基金業者簽約上架和推動各種新型通路和第三方合作事宜。

王克瑞觀察，30歲以下年輕人以基金作為投資工具並不普遍，為鼓勵年輕長期投資，只要是未滿 30 歲、未達 100 萬元的投資人，現在申辦帳戶即享 「Z 世代免費」計畫，即在好好基金無論申購、贖回，平台皆不會收取任何費用外，而且最低僅需 2000 元就可申購基金，讓新世代輕鬆加入，享受金融創新的數位理財服務。

除傳統申購贖回功能外，好好證券推出全新「雙交易」模式，基金提供投資人間可以自由交換的服務，投資人可以透過好好基金交換平台，買賣基金能像股票直接掛單、三秒左右完成交易，這也是基金交換次級市場獨特魅力。

好好基金平台表示，賺錢對無論什麼身分的人都是剛性需求，基金交換的門檻可以大幅壓低，基金交換服務上線後，交換門檻最低可用新台幣1元為單位，未來用一杯咖啡錢也能加入理財行列。

除了門檻低外，基金交換與一般申贖最大的差別在於，即時成交與即時入帳，將徹底解決現下基金交易「貴又慢」的問題。