消息面：

1.俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升高，北大西洋公約組織（NATO）宣布將增派軍艦和戰機強化東歐地區的防禦能力，並表示部隊已經進入待命狀態，為俄羅斯可能發動軍事行動做準備。美國國防部周一宣布，在拜登總統指示下，美方有8500名士兵已經進入戒備狀態，一旦俄國入侵烏克蘭，美軍將進駐東歐協防北約。但外媒報導，派兵8500人進駐東歐旨在強化北約對俄國的恫嚇力量，不代表美軍將進入烏克蘭參與戰爭。俄羅斯周一回擊美國與其西方盟友的舉措與發言非常「歇斯底里」且「充滿謊言」，只會加劇緊急局勢。

2.IHS Markit美國1月綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.8，較去年12月終值57.0大幅下滑，並創下2020年7月以來新低。1月服務業PMI初值從12月的57.6跌至50.9，創下18個月新低，並落後市場預期的54.7。1月製造業PMI初值從12月的57.7跌至55.0，亦不及市場預期的56.0。數據顯示Omicron新冠變種病毒重創服務業，美國整體商業活動瀕臨萎縮。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示，具高度傳染性的Omicron變種病毒導致感染人數激增，缺貨和缺工使今年初美國經濟幾乎陷入停滯，而收緊防疫規定，使經商環境更加雪上加霜。

3.沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長Amin Nasser表示，全球原油需求已接近回到疫前水準，目前尚未看到油價攀升對需求造成負面影響。

4.烏俄戰雲密佈，以及投資人預期聯準會可能在會後釋出「鷹派」訊息，周一美元站上兩周新高，歐元表現疲弱。尾盤ICE美元指數上揚0.25%。避險資產受到青睞，歐元跌至1.0298瑞士法郎，創2015年5月來新低。日圓兌美元微跌0.01%，報113.69兌一美元。

5.雖然東歐情勢使原油供應短缺的擔憂升高，但聯準會的升息立場可能更加激進的預測，削弱了股票等風險資產的吸引力，並帶動美元走升，周一國際油價連跌第3天，紐約期油收跌1.83美元或2.15%，為每桶83.31美元。倫敦布蘭特期油收跌1.62美元或1.84%，為每桶86.27美元。

6.聯準會可能加速升息步伐，加上烏俄緊張局勢升高，周一美股盤中重挫，帶動避險需求急速升溫，紐約期金收漲9.9美元或0.5%，為每盎司1841.7美元。其他貴金屬方面，現貨銀下跌2.4%，報每盎司23.65美元。鉑金跌1.9%，為每盎司1009.92美元。鈀金漲1.8%，為每盎司2144.15美元。