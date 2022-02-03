【愛傳媒簡秀枝專欄】應景農曆新年的藝術創作，要屬康木祥的《紅鞭炮》，直白中，有他的堅持與草根性。

外型，十足的現代古人，及肩灰白長髮，滿臉鬍鬚，黝黑顏容，完全不加修飾，對四年級生來說，彷彿回到童年布袋戲，那個「哈嘜哈嘜」怪老子的記憶中。

1961年出生，不過61歲，但看起像80歲的耄耋老人。變老變醜，他不在乎，直說，真誠與純粹，比較實在。

雖然康木祥有妻、有女，但有過龜山島獨自隱居一整年的經歷。喜歡接受挑戰，於是反璞歸真，回到沒有電燈、天然瓦斯、自來水、抽水馬桶的孤山野境，他竟然存活得下來，一閉關就是一年餘，讓人嘖嘖稱奇。

在那靜謐山林中，他日升而起，日落即睡，潛心創作，自得自在。

從苗栗木藝鄉起家，他不希望自己做一輩子工匠，成為工藝家。他一心想學朱銘，因為朱銘就靠太極創思，甩開所有工匠印記，優遊於當代藝術創作中，廣為人知，那怕朱銘對於太極創作，也有技窮時候，他回到人間，繼續以三姑六婆，形朔三軍將士，外界還是把朱銘視為當代藝術家，耐心等待他的當代創意再起，繼續引領時代風騷。

康木祥也有朱銘一樣的熟練雕刻技藝在身，他可以把佛像，雕得唯妙唯肖，壽翁人偶，栩栩如生，一點也不輸朱銘的早年的關公、水牛木刻雕像。但他心知肚明，毛蟲不化蛹成蝶，不會有動人的羽翼。於是他丟開木頭、雕刀，希望從媒材的超越、跨越中，走出不一樣的路子，更展現他的企圖心。

101大樓是台北地標，是全世界對台灣的印記，跨年煙火的燦爛耀眼，舉世聞名。康木祥希望踩在101的巨人肩頭上，借力使力。於是，他設法標得101大樓升降電梯的退疫鋼索。那是油污滿佈、堅硬粗糙的金屬工業製品，因為骯髒、頑強，沒有人會去動它腦筋，更別說拿來當藝術創作材料。

就是因為蠻荒孤島無人住，油污鋼索沒人要，像置身在沒有穿鞋的非洲偏鄉裡，前途未卜，但埋藏著他的獨特機會，於是，他一頭栽進，無怨無悔。

康木祥以「環保再利用」為發想主軸，延伸創意。他認為，退役鋼索，與誤入歧途的監獄兄弟一樣，渴望更生，期待再起。他透過繁複手續，申請到更生人的共製，因為他希望創作留人味，有人性，還要有斑斑血淚。

特殊化學劑洗鋼索上的油污，很辛苦，但就是因為苦，倍讓監獄兄弟們珍惜那樣的磨練，彷彿自我救贖，因為吃得苦中苦，才能成為人上人。更生人，身在監牢，心在妨間，他們期待有朝一日，像去過油污的乾淨乾索，帶著蛻變的自己，重新融入社會，擠身人上人。

獄中兄弟的孜矻拼搏，成為康木祥蓄積了滿滿的感動與能量，他運回清洗後的乾淨鋼索，進了工作室，拉著長長的鋼索線，細心緩慢地纏繞著，形塑出胚胎，像母親懷在子宮的胎兒，一眠大一寸，慢慢成型，加大體積，最後瓜熟落蒂，破水而出，迎向人間。

一條鋼索，內含2百多條鋼線，要拗要剪，何其困難，尤其要把鋼索線，變成涵藏生命力的孕體，真是刻骨銘心。康木祥細心感受每一個懷胎生育的母親，萃煉出的正是愛、希望與感恩。

當鋼索作品，佇立在曠原街頭，或是各地美術館裡，大家咀嚼的是那份苦盡甘來，還是源自大自然天地裡的生生不息。

近幾年，康木雄讓一條鋼索，連結全世界，饒富生命力的當代藝術被觸摸到，而蕞薾島國的台灣，也隨著他的作品，周遊列國，紥紥實實地被看到。

藝術無國界，他鄉遇故知，康木祥帶著散髮、白鬍鬚的身影，飛進飛出，在天涯，在海角，串接回來濃濃的人性關懷與藝術讚嘆，無遠弗屆，久久不去。

華人是個愛熱鬧的群族，逢年過節，敲鑼打鼓、舞龍舞獅，火藥鞭炮，是老祖宗的科技文明，而台灣紅，又是最接台灣地氣，康木祥奇發異想，善緣齊聚，創意再起，成就了《紅鞭炮》系列作品。

康木祥不改廢物再利用的環保性格，他收集大量廢棄滅火器，同時清洗整理，經過冗長程序，解構原物品所有功能，再重置理念，加材配料，增添顏色，建構出嶄新造型與美感。

農曆春節，少不了鞭炮，紅色大喜，果然，置入老祖宗火藥原理，新瓶舊酒，古今緣聚，威力無比，也美不勝收。

望著生鏽的雕刻刀，康木祥的當代藝術創作之路，沒有投機，不容取巧，而且只能拼命向前，永不回頭。那是一條踽踽獨行的孤獨路，但他心甘情願！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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